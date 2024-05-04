 مصر تنظم البطولة الدولية للطاولة لأول مرة بمشاركة 46 دولة

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، فوز مصر بتنظيم البطولة الدولية للطاولة لأول مرة.

استضافة مصر البطولة الدولية لطاولة الزهر

وأكد الاتحاد المصري للطاولة في بيان رسمي، اليوم السبت، أن مجلس إدارة الاتحاد استقبل وفدًا من الاتحاد الدولي للطاولة؛ لمناقشة استضافة مصر البطولة الدولية لطاولة الزهر.

وأضاف البيان، أن لقاء جمع بين أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري لـ الألعاب الترفيهية، وأردا أوغلو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي ورئيس لجنة التنظيم والإدارة بالاتحاد الدولي، وايكوفيكا جوفانا عضو لجنة التنظيم والإدارة، بينما كان في استقبالهم سامح عفيفي المدير التنفيذي ورحاب الفخراني رئيس لجنة المرأة للاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على استضافة مصر البطولة الدولية للطاولة، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر العام الجاري بمشاركة 46 دولة.

أول بطولة دولية لطاولة الزهر تستضيفها مصر

وتعد تلك أول بطولة دولية للطاولة تستضيفها مصر، وأعرب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن امتنانه بتنظيم البطولة الدولية للطاولة، ويأمل خروجها بشكل منظم.

وأشار أحمد البكري أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في جميع المحافظات بشكل عام.

ويأمل البكري في استمرار زيادة شعبة اللاعبين في تلك الألعاب، وخاصة أن مصر تمتلك العديد من المواهب، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضعت خططا وإعدادا لجميع المنتخبات.