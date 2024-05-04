«الستات ما يعرفوش يكدبوا»: «المتحدة» تحافظ على قوتنا الناعمة عبر حفلات «ليالي مصر»

أشاد برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة cbc، بإطلاق الشركة «المتحدة» لسلسلة حفلات ليالي مصر احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، قائلة: «إنها مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية، والتي تنظم لأول مرة بعدد كبير من المحافظات من الدلتا والصعيد».

المتحدة أعادت حفلات زمان

وقالت الإعلامية منى عبد الغني، خلال تقديمها برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة cbc، إن الشركة المتحدة استطاعت إعادة حفلات زمان، موضحة أن الشخص يستطيع دخول الحفلات عن طريق «تذكرتي» ويتمتع بمشاهدة نجومه المفضلين بشكل جميل، عبر الامتيازات التي وفرتها الشركة المتحدة للجمهور.

المتحدة تحافظ على الريادة المصرية

وأكدت الإعلامية إيمان عز الدين، أن «ليالي مصر» يحييها كبار نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي خلال أعياد شم النسيم في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن ليالي مصر جاءت ضمن استراتيجية الشركة المتحدة لكي تحافظ على الريادة المصرية وقوتنا الناعمة في الفن والثقافة، وتشجيع السياحة الداخلية.