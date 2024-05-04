انخفاض كبير في أسعار الذهب ببداية التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 4-5-2024، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 3060 جنيها بعدما كان منذ قليل 3090 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية

وتنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار جميع الأعيرة خلال بداية التعاملات المسائية.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3526 جنيها للشراء، و3503 جنيهات للبيع بعدما كان 3508 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2644 جنيها للشراء، و2627 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن 2057 جنيها للشراء، و2043 جنيها للبيع.

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1763 جنيها للشراء، و1752 جنيها للبيع.

سجّل سعر الجنيه الذهب مستوى 24 ألفا و680 جنيها.