«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية 1.5% خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5%، بقيمة 36 دولار، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، متأثرة بتقلص التوقعات بالخفص المبكر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وقال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3090 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2301 دولار.

أسعار الذهب

أضاف في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3532 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2649 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

وفي سياق متصل، تماسك الذهب مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، التي أعادت الآمال مرة أخرى بشأن الخفض المبكر لأسعار الفائدة، لتفادي تعرض الاقتصاد الأمريكية لحالة من الركود.