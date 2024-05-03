انخفاض أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال

أعلنت الشعبة العامة للذهب انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 3-5-2024، حيث سجل سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3006 جنيهات بعدما سجل منذ قليل 3065 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

وتنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار جميع الأعيرة خلال بداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3520 بعدما سجل منذ قليل 3526 جنيها للشراء، و3497 جنيه بعدما سجل 3503 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مبلغ الـ3080 بعدما سجل 3085 جنيها للشراء، و3060 بعدما سجل 3065 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2640 جنيها للشراء، و2623 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن 2053 جنيها للشراء، و2039 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1760 جنيها للشراء، و1749 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب مستوى 24 ألفا و640 جنيها.