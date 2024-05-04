أسعار الذهب في مصر تنخفض للأسبوع الثاني.. جولد بيليون تكشف الأسباب

سجل سعر الذهب المحلي انخفاضا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، لتسيطر حالة من التذبذب على أداء المعدن الأصفر، متأثراً بسعر أونصة الذهب العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تراجعا في الطلب المحلي على الذهب، وفقا للتقرير الفني لجولد بيليون.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3090 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3085 جنيها للجرام، بينما ارتفع أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3085 جنيها للجرام.

انخفاض سعر الذهب المحلي

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بنسبة 0.5% ليفقد 15 جنيها من قيمته، بعدما أغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3105 جنيهات للجرام، ليسيطر التذبذب على أسعار الذهب المحلي في نطاقات ضيقة وذلك في ظل تتبع السعر لحركة أونصة الذهب العالمي إلى جانب الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حالياً.

رفع تصنيف مصر الائتماني

وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B، مشيرة مشيرة إلى أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب مشروع تطوير رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر، من جهة أخرى صرح وزير المالية أن واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو القادم ولم تتوصل الحكومة إلى قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.

بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي، في حين ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.

مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من 2024 سجلت 8 أطنان

أعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

وسجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.