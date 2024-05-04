تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024، خلال بداية التعاملات اليومية في محلات الصاغة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيهًا للبيع، و3070 للشراء دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة خلال التعاملات اليومية، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 3531 جنيها للبيع، 3508 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3090 جنيها للبيع، و3070 للشراء بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2648 جنيها للبيع، 2631 جنيها للشراء بدون مصنعية.

- سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2065 جنيها للبيع، 2052 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 مايو 2024، استقرارا بمحلات الصاغة، بنحو 24 ألفا و720 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2302 دولارا للبيع.