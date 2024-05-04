نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد أحياء الشروق ومنطقة الرابية

استقبل المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، المهندس أحمد عمران مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس هيثم أحمد ومهندس أحمد شوقي معاونا نائب رئيس الهيئة.

وتأتي الزيارة، ضمن الجولات الميدانية المفاجئة لنائب رئيس الهيئة، للمرور على المدن الجديدة، عقب توليه منصبه الجديد منذ أيام، حيث جاء في مستهل الزيارة، استعراض رئيس الجهاز المشاريع الجارية بالمدينة، وكذا خطة تنمية المناطق المضافة، من خلال عرض تقديمي مفصل.

جولة محورية في المدينة

تلا ذلك اصطحاب المهندس أمين غنيم ومرافقيه فى جوله مرورية حرة، للتعرف على أحياء المدينة، جاء فيها المرور على المداخل ومحاور طرق الغربي والأوسط والشباب والشرقي.

وأشاد بمستوى المسطحات الخضراء والنظافة العامة، كما وجه بإعادة الشيء لأصله، لأي تلفيات تخص أرصفة المشاة والجزر، وكذلك رفع كفاءة اللوحات الإرشادية، ومجابهة المخلفات بكل حسم، مشيرا إلى أنه جار إسناد مشروعي صيانه لطرق المدينة بقطاعيها الغربي والشرقي ليتمكن الجهاز من تنفيذ تلك البنود بصورة فورية، خلال فترة قريبة.

شن الحملات المختلفه لمواجه العشوائيه

بالنسبة للمخالفات أكد رئيس الجهاز، تواصل شن الحملات المختلفة لمواجهة العشوائية، سواء في أيام العمل الرسمية أو في الإجازات.

واختتم «غنيم» جولته، بالمرور على منطقة الرابية أحد مناطق الامتداد، حيث تفقد أعمال تنفيذ خط المرافق الرئيسي الجاري تنفيذه، لتغذية المنطقة بالمياه النقية، لمسار الخط من مدخل الإسماعيلية، مرورا بأعمال الحفر ومد المواسير، موجها بدفع الأعمال الجارية، والانتهاء منها على الوجه الأمثل، مع رفع مخلفات الأعمال.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه اقترب موعد الانتهاء من خط المياه قطر 710م، الذى يبلغ طوله 1700 متر، وجار حاليا اسناد أعمال الطرق، بعد إنهاء الجهاز لأعمال تمهيد المداخل، مؤكدا أن الأعمال تسير في مجراها، وبمعدلات مرضية، لتحويل المنطقة من العشوائية إلى حضارية.