ضبط شخص بحوزته 217 قطعة أثرية نتيجة أعمال الحفر والتنقيب في المنيا
كتب:
محمد بركات
12:15 م | الخميس 09 فبراير 2023
وزارة الداخلية ـ صورة أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا بالحفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته لقطع أثرية.
228 قطعة يشتبه في أثريتها
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وتم العثور على (أعمال حفر وعدد 228 قطعة يشتبه في أثريتها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
ضبط 217 قطعة أثرية
وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات من ناتج أعمال الحفر، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن عدد 217 من القطع المضبوطة أثرية.