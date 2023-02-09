ضبط شخص بحوزته 217 قطعة أثرية نتيجة أعمال الحفر والتنقيب في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا بالحفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته لقطع أثرية.

228 قطعة يشتبه في أثريتها

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وتم العثور على (أعمال حفر وعدد 228 قطعة يشتبه في أثريتها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

ضبط 217 قطعة أثرية

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات من ناتج أعمال الحفر، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن عدد 217 من القطع المضبوطة أثرية.