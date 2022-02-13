بدء أعمال الحفر لإنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد بـ1.8 مليار جنيه

بدأ، اليوم، نزول الحفارات لموقع مستشفى بنها الجامعي الجديد، للبدء في تنفيذ أحد أكبر المشاريع الطبية في الدلتا، في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من المفاوضات بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية على ملكية الأرض.

وشهد العام الماضي توقيع عقد البدء فى تنفيذ المشروع، ووُضع حجر أساس المستشفى الجديد، بالتنسيق مع إحدى الشركات الوطنية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ورئيس جامعة وعدد من المسؤولين بالجامعة والأجهزة التنفيذية.

وأعلنت جامعة بنها، اعتماد الرسومات الابتدائية لمشروع المستشفى الجامعي التخصصي، وتجري حالياً أعمال المجسات بالتربة، للبدء في أعمال التشييد والبناء.

المشروع يتكلف 1.8 مليار جنيه

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في تصريحات صحفية، أن المشروع يتكلف مليار و800 مليون جنيه، وسيتم إنشاؤه على 4 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 6 آلاف متر مربع، وتشمل بدروم وأرضي و8 متكرر، بسعة 450 سريراً، و15 غرفة عمليات، و50 سريرا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقاً لأحدث المعايير الدولية.

وأشار إلى أن جامعة بنها خصصت 100 مليون جنيه من التمويل الذاتي، للبدء في الأعمال التمهيدية للإنشاء.

مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني في المشروع

وطالب رئيس جامعة بنها، رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والأفراد وهيئات المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق حلم بناء المستشفى، في إطار المشاركة المجتمعية، لتوفير الخدمات الطبية المتميزة واللائقة لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، أن المستشفى الجديد يعد من المشروعات الصحية العملاقة على أرض الدلتا، وبشرة خير لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيتم تنفيذ المشروع طبقاً للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، وسيتم تزويده بأحدث غرف عمليات، للعمليات الخاصة بجراحات القلب والصمامات، وعمليات المخ والأعصاب والعظام والعمود الفقري.