«حكاية وطن».. تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه

أكد كتاب حكاية وطن، الصادر عن مجلس الوزراء، أنّ إجمالي الأسواق العشوائية بلغت 1105 أسواق على مستوى الجمهورية، وتشمل 306.3 ألف وحدة، والتكلفة الإجمالية لتطوير الأسواق العشوائية الجارية حاليًا، نحو 44 مليار جنيه.

القضاء على الأسواق العشوائية

وأشار تقرير كتاب حكاية وطن إلى تطويرالأسواق العشوائية، حيث عمدت الدولة إلى تطوير الأسواق بمختلف المحافظات لإيجاد أسواق حديثة مطورة بديلة للعشوائية، جاء ذلك أيضًا ليؤكد اهتمام الدولة بالبُعد الاقتصادي لأزمة العشوائيات، وسعيها الدائم لتوفيرحياة كريمة للمواطنين.

حصر الأسواق العشوائية وتصنيفها

وأشار كتاب حكاية وطن الصادر عن مجلس الوزراء، إلى تولي صندوق التنمية الحضرية، مهمة حصر مواقع الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للعشوائية الموجودة، بالتنسيق مع مختلف الجهات، ويعدمشروع تطوير الأسواق العشوائية من أهم المشروعات التي جرى تنفيذها خلال آخر 10 سنوات، ويأتي استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وتابع، أن صندوق التنمية الحضرية أعد الخريطة القومية للأسواق العشوائية، التي تشمل حصر الأسواق العشوائية وتصنيفها، بهدف تحديد حجم الظاهرة وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، طبقا لأنواع الأسواق، كما اعتمدت الدولة في تطوير الأسواق على مبدأ المشاركة من خلال إجراء مقابلات مع التجار وتحديد الطاقة الأشمل للسوق، لتجنب الامتداد العشوائي بعد ذلك، وتصميم الأسواق لتخدم المنطقة وفق رؤية شاملة، كما جرى رسم أكثر من تصميم، تختار المحافظة الأمثل منه بما يتوافق مع التجار والنشاط وهوية المحافظة.