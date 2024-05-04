«متبقيات المبيدات» الطريق لغذاء آمن للمواطن

يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة، الذى يحظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، لكونه يسهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للاستعلامات، التى أشارت إلى أن القطاع يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، إضافة إلى المساهمة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

وهنا تجدر الإشارة إلى قيام مؤسسات الدولة بجهود حثيثة لتحسين الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج، من خلال إنشاء معامل لأمراض النباتات وتحليل المبيدات، إلى جانب فحص الأغذية، سواء المطروحة فى الأسواق المحلية أو للتصدير، وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة الطلب على المنتجات المصرية فى الخارج.

«الوطن» فتحت ملف الغذاء الآمن للمواطنين، وعايشت رحلة فحص العينات من المحاصيل الزراعية وغيرها من المنتجات الأخرى، داخل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات «QCAB».

ورصدت اهتماما كبيرا من القائمين على المعمل بتطبيق أحدث تقنيات التحليل التى تتبعها الدول الأوروبية، لرصد نسب متبقيات المبيدات فى الأغذية بدقة، وهو الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية فى الخارج، وضمان خلو الأغذية فى الأسواق المحلية من النسب العالية لمتبقيات المبيدات.