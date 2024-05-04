«تجهيز العينات».. إجراء الفحص دون ذكر اسم الشركة لضمان الشفافية والحيادية

مهمة تجهيز العينات أولى أهم خطوات التحليل فى المعمل، كونها تتطلب دقة كبيرة فى تطبيق المواصفات القياسية التى يتطلبها التحليل، وهنا تبدأ مهمة دكتور شريف محمد حسن، باحث أول رئيس مجموعة تسلم وتجهيز العينات، الذى يقوم مع فريقه بدور مهم، لتسهيل عملية تحليل العينات التى يتم تسلمها من الجهات الرسمية، مثل الحجر الزراعى أو البيطرى، أو هيئة سلامة الغذاء، أو من عملاء المعمل، سواء من المصدرين أو المستوردين، أو يتم سحبها من الأسواق المحلية، ضمن برنامج المراقبة للجنة المبيدات بوزارة الزراعة.

وتسعى عملية تجهيز وتحليل العينات إلى تحقيق هدفين، الأول فحص العينات بالأسواق المحلية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والثانى، مساعدة المصدرين، من خلال منحهم شهادات من المعمل توضح حالة العينة، ونسب المتبقيات بها، وأكد «حسن»، أن «كل حاجة داخل المعمل تتم بمعايير عالمية، من بداية تسلم العينات، حتى تحليلها، ومنح العميل شهادة معتمدة بالنتيجة».

وأوضح رئيس مجموعة تسلم العينات، لـ«الوطن»، أن عملية التسلم تبدأ عندما يقوم العميل بسحب عينة ممثلة من المنتجات التى يرغب فى تصديرها للخارج، أو استيرادها للسوق المحلية، وهنا يبدأ القائمون على عملية التسلم بطحن العينة جيداً، لتجهيزها للمراحل المختلفة من التحاليل.

وتابع بقوله: «العميل يملأ استمارة بيانات للعينة، مثل اسم المنتج، ونوعه وحجم الشحنة، والبلد المصدر له الشحنة، واسم الشركة ونوع الفحص المطلوب»، وبعد انتهاء مرحلة تسلم العينات، ومراجعة الاستمارة التى يقدمها العميل بدقة متناهية، تبدأ بعد ذلك مرحلة مطابقة العينة للاشتراطات التى يتم تحديدها وفقاً للقسم الذى سيتم فحص العينة بداخله، حيث تتعدد الأقسام بتعدد أنواع التحاليل.

وأضاف أنه «نظراً لاختلاف المنتجات التى يشتغل عليها المعمل وتنوعها، يتم تجهيز العينات وطحنها طبقاً للتشريعات والمعايير الدولية، مثل تعليمات لجنة الكودكس، أو الاتحاد الأوروبى، وذلك طبقاً لكل نوع من التحليل، وتشريعات الدولة المستوردة».

وأكد «حسن» أنه لضمان الشفافية والحيادية فى نتائج العينات، لا يتم إدخال العينة للفحص باسم الشركة، بل يتم تكويدها برقم مسلسل، لا يعرفه سوى فريق التسلم والتجهيز، واستطرد بقوله: «هنا تبدأ مرحلة مهمة، وهى طحن العينات القابلة للطحن، وخلال هذه المرحلة، يتم التأكد أولاً من نظافة أوانى الطحن وتعقيمها، ويتم إجراء طحنة استباقية، بهدف التخلص من أى آثار لمنتجات أخرى تم طحنها، حتى يمكن إجراء عملية التنظيف العميق، وبعد ذلك يتم إجراء طحنة ثانية، والتى تذهب للمعمل المختص حتى يتم العمل عليها».