رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: نضع مواصفات دولية للأغذية للتأكد من الجودة

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في كلمته كمندوب عن مصر بالجلسة الافتتاحية في الدورة الـ54 للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة المنعقدة في مدينة شنج دو - الصين، إن الدستور الغذائي يعد مصدرا لصنع القرار المتعلق بالمتطلبات الغذائية المسموح بها في مصر سواء المستوردة أو المنتجة محليا.

أهمية قطاع الأغذية الزراعية

وأكد الهوبي في كلمته أن مصر كانت ولا تزال داعماً قوياً لوضع المواصفات الدولية الملزمة للأغذية تحت رعاية هيئة الدستور الغذائي، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى أهمية قطاع الأغذية الزراعية بمصر - وهو المصدر الرئيسي للعمالة في البلاد - تقع على هيئة سلامة الغذاء مسؤولية إصدار قرارات ترتكز على العلم داعمة للمستثمرين .

الهوبي يشكر نظمة الصحة العالمية

ووجه الهوبي الشكر لحكومة الصين ومنظمة الأغذية ومنظمة الصحة العالمية وجميع أعضاء الدستور الغذائي ومراقبيه على مساهمتهم الفعالة في تطوير النظام العالمي للدستور الغذائي.