«رئيس سلامة الغذاء»: تذليل جميع العقبات لتعزيز التبادل التجاري مع السعودية

التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنور عايض بن حصوصه الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة، لا سيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين الشقيقين.

السوق السعودية من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية

وأكد الهوبي، حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الأشقاء في المملكة السعودية لتيسير الإجراءات وتذليل جميع العقبات لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين أمام المزيد من المنتجات لا سيما المنتجات الغذائية والزراعية، مشيرا إلى أهمية السوق السعودية كأحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية.

الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء

ومن جانبه، أشاد أنور عايض بن حصوصه الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بلقائه مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مثمنًا دور الهيئة الحيوي كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء ومأمونيته وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.