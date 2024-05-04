«شكري» بمؤتمر القمة الإسلامي: لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام الدائم

طالب وزير الخارجية، سامح شكري، بوقفة حاسمة ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وأكد «شكري» أمام مؤتمر القمة الإسلامي، أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام الدائم والعادل، وإقامة الدولة المستقلة لضمان استقرار الشرق الأوسط، منوهًا بأن قرارات محكمة العدل الدولية واجبة النفاذ ويجب التصدي للمعايير المزدوجة.

وأشار إلى أن اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة، خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام، سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة، مؤكدًا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات إلى غزة.

وتابع: «لم ولن نقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية».