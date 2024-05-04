سماح هيكل: انتعاش حركة بيع الملابس الجاهزة تزامنا مع احتفالات عيد القيامة

قالت سماح هيكل، عضو غرف الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن سوق الملابس الجاهزة شهد انتعاشه ملحوظه قبيل أعياد القيامة، مشيرة إلى أن حركة بيع الملابس شهدت إقبالا ملحوظا بداية من شهر رمضان الماضي.

هيكل: كلنا كنا بنحتفل.. العيد كان عيدين

وأضافت «هيكل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسواق شهدت انتعاشه طيلة شهر رمضان وبعده بأيام نظرا للإقبال على شراء الملابس الصيفية، كما شهدت الأسواق إقبالا من قبل الأخوة المسيحيين لشراء ملابس الأعياد الخاصة بهم، «كلنا كنا بنحتفل، والعيد كان عيدين».

وأوضحت أن أوكازيون الملابس الشتوي جرى مدة حتى يوم 21 مارس الماضي، وخلال تلك الفترة شهدت الأسواق إقبالا من قبل المواطنين على شراء هدايا عيد الأم في قطاع الملابس الجاهزة أكثر من قطاع الأجهزة الكهربائية والذهب، فالملابس تعد الأرخص سعرا مقارنة بباقي أسواق السلع التي يقصدها المواطنين لشراء هدايا عيد الأم وبداية الموسم الصيفي.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء بسبب دخول موسم الامتحانات، فيما ستنتعش الأسواق مرة أخرى بعد نهاية امتحانات الجامعات.