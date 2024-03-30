نشتري صيفي ولا شتوي للعيد؟.. شعبة «الملابس الجاهزة» ترد

نصحت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، المواطنين الراغبين في شراء ملابس عيد الفطر، بضرورة شراء الملابس «الخريفي»، والابتعاد عن شراء الملابس الصيفية أو الشتوية بشكل كامل قدر الإمكان.

هيكل: نسب الخصومات على الملابس الشتوية وصلت لـ70%

أضافت «هيكل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأوكازيون الشتوى انتهى في 21 مارس الجاري، وفيه جرى عرض الكثير من الموديلات والملابس الجيدة بأسعار وصلت نسب الخصومات فيها بين 50 وحتى 70%، غير أن محال الملابس يتواجد فيها خلال الفترة الراهنة بواقي الملابس الشتوية والملابس الصيفية بالموديلات الجديدة.

ولفتت إلى أنه في حال وجد الشخص ملابس شتوية تباع في المحال التجارية حتى الآن، فهي ملابس يطلق عليها اسم «تصفيات الأوكازيون»، ودائما أسعارها أقل من الأسعار التي كانت موجودة خلال الموسم.

وتابعت: «أنصح المواطنين بشراء الملابس الخريفية، حتى تتناسب مع الفترة المقبلة، فيه ناس بتجيب ملابس خريفي، ودي مناسبة خلال فترة العيد، وفرصة إنه كان فيه أوكازيون فهيقدروا يجيبوا ملابس بأسعار لا تعوض، لكن الملابس الصيفية لم يتم إطلاق أوكازيون عليها حتى الآن».