«الملابس الجاهزة»: إقبال كبير على ملابس الإحرام.. والأسعار تبدأ من 85 جنيها

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إنّ الغرفة رصدت تباينًا في مبيعات ملابس الإحرام للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة منذ بداية شهر رمضان.

هيكل: الأسعار تتفاوت بحسب المنطقة المباع فيها

وأوضحت «هيكل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إسدال الصلاة للسيدات يتم بيعه في الأسواق بأسعار تبدأ من 100 جنيه، وصولا لأسعار أعلى بحسب الخامة المستخدمة في التصنيع، وكذا مكان ومحل البيع الخاص بالمنتج، كما يبدأ سعر العبايات للسيدات من 200 جنيه، وتتباين الأسعار كذلك باختلاف المناطق المباع فيها العباية.

وأضافت أنه بالنسبة للجلباب الرجالي فيبدأ سعره من 85 جنيها، وتتفاوت الأسعار الخاصة به بحسب الخامة المصنع منها المنتج وكذا مكان بيعه على مستوى الجمهورية، لافته إلى أن الجلباب الرجالي به العديد من الطرازات والأشكال والخامات المختلفة المتعلقة بالتصنيع.

رواج كبير على ملابس الإحرام

وأكدت أن السوق المصرية بها الكثير من الأنواع والخامات المختلفة المتعلقة بملابس الإحرام أو ملابس الصلاة التي يحرص المصريون على اقتنائها خلال شهر رمضان الكريم، إذ لاقت مثل تلك المنتجات رواجا كبيرا قبيل بداية شهر رمضان وحتى الآن.