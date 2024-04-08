«الملابس الجاهزة»: رواج كبير من المواطنين على المحال تزامنا مع اقتراب عيد الفطر

أكدت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، وجود حالة من الإقبال الشديد على محال بيع الملابس خلال الفترة القليلة الماضية وحتى الآن، مشيرة إلى أنها قد رصدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لشراء ملابس العيد نظرا لأن «العيد عيدين» على حد قولها.

وأضافت «هيكل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحال الخاصة ببيع الملابس تلاقي خلال الفترة الراهنة حركة بيع كبيرة نظرا لاقتراب مجئ عيد الفطر المبارك وكذا اقتراب عيد الأخوة المسيحيين، لذا فقد لوحظ وجود حركة بيع كبيرة من قبل المواطنين لشراء الملابس، «فيه زحمة كبيرة والناس بتشتري».

وأوضحت أن الكثير من المحال قامت بعرض عدد من الملابس الجاهزة بتشكيله مختلفة وخامات متفاوتة حتى يجد كل شخص مبتغاه، لافته إلى أن الملابس تناسب كل الأعمار والفئات الاجتماعية، وكل منطقة على حسب السعر المعروض به المنتج، «فيه تفاوت كبير في الأسعار بسبب تنوع الخامات، الناس قادرة تشتري».

وأشارت إلى أنه في حال احتار أي شخص في شراء ملابس شتوية أم صيفية، فمن الأفضل شراء الملابس الصيفية نظرا لانتهاء فترة أوكازيون الملابس الشتوية في 21 من الشهر الماضي، مشدده على أن كافة المحال التجارية لم تقم بعرض أي من الأوكازيون على الملابس الصيفية نظرا لدخول موسم الصيف، «فيه بعض الناس بتحب شتري الخريفي، كل واحد بيجيب اللي محتاجه».