بدء قداس عيد القيامة برئاسة البابا تواضروس في الكاتدرائية المرقسية

بدأ منذ قليل قداس عيد القيامة 2024، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

بدأت طقوس عيد القيامة بقيام البابا تواضروس بـ«رشومات الحمل» من خلال قراءة أجزاء من الإنجيل باللغة القبطية والعربية، والتي تدعو لتمجيد اسم الله، فيما ردد من ورائه الشمامسة والخدام.

ثم بدأ البابا في ترديد صلاة الشكر، والتي رددها من بعده الأساقفة والشمامسة والشعب، وتبث الصلوات عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت بعيد القيامة المجيد والذي يعد من أهم الأعياد السيادية الكبرى في المسيحية، وسط حضور عدد كبير من شعب الكنيسة، والمسؤولين.

وأوفد الرئيس السيسي، اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس، عن رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء، وعن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والمفتي الدكتور شوقي علام.