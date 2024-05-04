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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة المجيد

كتب:

مريم شريف
09:15 م | السبت 04 مايو 2024
بطريرك الأقباط الكاثوليك

بطريرك الأقباط الكاثوليك

ترأس منذ قليل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، بحضور عدد من القيادات، وممثليهم.

وشهدت الكنيسة إجراءات أمنية مشددة، كما أوفد الرئيس السيسي مندوبًا إلى طائفة الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وحضر عدد من الكهنة والراهبات والشمامسة والشعب، وبعض الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية.

وجدير بالذكر أن الكنائس المصرية المصرية «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والأسقفية»، تقيم الليلة قداسات عيد القيامة المجيد، بحضور مندوب عن الرئيس السيسي وعدداً من المسؤولين والشخصيات العامة وذلك وفقا للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.

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