الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تدق الأجراس معلنة بدء قداس عيد القيامة المجيد

دقت أجراس كنيسة كاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ قليل، معلنة بدء قداس عيد القيامة المجيد، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد القيامة المجيد اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في قداس عيد القيامة اليوم، عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، بحضور مندوب عن الرئيس وعدد من الوزراء، وحضور الأقباط حاملي الدعوات الشخصية.

جدير بالذكر أن الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والأسقفية»، تقيم قداسات عيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، بحضور مندوب عن الرئيس السيسي وعدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفقاً للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.