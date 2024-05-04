البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية الليلة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد، حيث تقيم الكنائس القداسات بحضور مندوبين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وذلك وفقا للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.

قداس عيد القيامة

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد في مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في قداس عيد القيامة اليوم، عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، وبحضور مندوب عن الرئيس وعدد من الوزراء، وحضور الأقباط حاملي الدعوات الشخصية.

ووَجَّهَ قداسة البابا تواضروس الثاني، الرسالة البابوية التي يرسلها سنويًّا لأبنائه في المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار دعم التواصل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبين أبنائها المتواجدين في جميع أنحاء العالم.

رسالة البابا في عيد القيامة

وتمت ترجمة الرسالة لـ24 لغة مختلفة، لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.