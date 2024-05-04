قبل نهاية التعاملات.. أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال التجارية

شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار، منذ قليل، حتى سجلت قبيل نهاية التعاملات في سوق الصاغة والمحال التجارية ثباتا سعريا، قبيل نهاية التعاملات المسائية اليوم السبت 4-5-2024، ووصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 3065 جنيها، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية

وتنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار جميع الأعيرة قبيل نهاية التعاملات المسائية.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3526 جنيها للشراء، و3503 جنيهات للبيع بعدما كان 3508 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2644 جنيها للشراء، و2627 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 2057 جنيها للشراء، و2043 جنيها للبيع.

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1763 جنيها للشراء، و1752 جنيها للبيع.

سجّل سعر الجنيه الذهب مستوى 24 ألفا و680 جنيها.