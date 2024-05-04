مجدي بدران: الاستحمام يحمي المخ ويحسن أداء القلب والمصريين أول من عرفوه

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن المصريين هم أول شعوب العالم اللذين عرفوا الاستحمام، وأقدموا على عمل «الحمامات».

وأوضح بدران، أن المصريين مشهورين بالنظافة وغمر الجسم بالماء، موضحا أن الماء وسيلة مهمة للغاية لخفض الحرارة المرتفعة، وتحسين دورة الدم، وإفراز العرق والتخلص من السموم عن طريق حوالي من 2 لـ3 ملايين غدة عرقية.

تابع «بدران» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النيل، أن مخ الإنسان يحتاج للاستحمام، كوننا نعيش في عالم الأيونات الضارة بسبب :«الثورة الصناعية، والأجهزة الكهربائية» والتي نتعرض بسببها للإيونات الموجبة الضارة، وعند الاستحمام يتخلص منها الإنسان بشكل فوري.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الكثير منا يعاني من سموم العصبي، والتي تتسبب في حالة من القلق والتوتر والاكتئاب، موضحا أن علينا التخلص من تلك الحالة بالاستحمام في فصل الصيف.

واستكمل: غمر الجسم بالماء مهم للغاية وله فوائد كبيرة مثل الشعور بالسعادة والفرح، والتنفس بشكل أسهل والحصول على عضلات جسم مرنة بشكل أفضل، كما يزود القدرة على التخلص من الإفرازات الموجودة في الصدر والأنف والبلغم، ويحسن أداء القلب والرئتين.