إقبال كبير على صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

صلى كهنة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد قداس عيد القيامة المجيد، بمشاركة الشمامسة من كافة الأعمار، بجانب المئات من أقباط محافظة بورسعيد الذين توافدوا بأعداد كبيرة؛ للمشاركة في حضور صلاة قداس العيد.

استنفار أمني في محيط الكنائس

وشهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد ومنها كنيسة الأنبا بيشوي وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد لاستقرار الأوضاع، بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة قداس عيد القيامة المجيد.

وارتدى الأطفال من شمامسة كنيسة الأنبا بيشوي الزي الخاص بهم وبدو بملابسهم أشبه ما يكونوا بالملائكة وسط إعجاب من الحاضرين بهم.

إقامة الطقوس الدينية

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة إقامة الطقوس الدينية، والألحان الخاصة بتلك المناسبة التي تتميز بالألحان ذات الطابع الفرايحي والمبهج.

تمثيلية القيامة

وشهد قداس عيد القيامة المجيد «تمثيلية القيامة» وهي تعتبر جزء أصيل وطقس من الطقوس الدينية في قداس عيد القيامة المجيد، حيث يتم إطفاء كافة أنوار الكنيسة ويتم غلق هيكل الكنيسة، ثم يتم عمل تمثيلية القيامة.

وبعد انتهاء التمثيلية تمت إضاءة الأضواء، وفتحت أبواب الكنيسة مرة أخرى.

وتعد تمثيلية القيامة هى طقس ديني يتم خلال قداس عيد القيامة، وهى محاكاة لقيام السيد المسيح من الموت حسب معتقدات الديانة المسيحية، حيث يطوف الشمامسة داخل الكنيسة حاملين الرايات والأعلام 3م مرات، وسط فرحة المصلين وكل الحضور.

كما شهد الكنائس خلال الأسبوع الماضي «أسبوع الألام»، أنغام حزينة وتتوشح الكنيسة بالسواد، ولكن بعد انتهت تمثيلية القيامة اليوم تعود نغمات الكنيسة نغمات فرحة وتفتح الأنوار والأضواء، يوم السبت ليلا، وبذلك تبدأ الاحتفالات بعيد القيامة حسب معتقدات الديانة المسيحية.