«صحة المنيا»: انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس تزامنا مع احتفالات عيد القيامة

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا عن نشر الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين، قامت مديرية صحة المنيا، برئاسة وإشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، الذي أوضح أنه يتم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، كما يتم تكثيف تواجد فرق التوعية والتواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة خطة التأمين الطبي للاحتفالات على مدار 24 ساعة، ومتابعة تقديم خدمات طبية متميزة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

عيادات متنقلة متواجدة بمحيط الكنائس

وذكر وكيل وزارة الصحة أن العيادات المتنقلة متواجدة اليوم بمحيط الكنائس التالية «كنيسة الأنبا أنطونيوس بشارع طه حسين، بجوار فندق كيلو باترا، وكنيسة الأمير تادرس بجوار مديرية الصحة، وكنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع التجارة، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع عدلي يكن، ومطرانية الأقباط شرق النيل بالمنيا الجديدة».

وتهدف حملات مديرية الصحة في محافظة المنيا إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين خلال هذه المناسبات الدينية، وتأتي حرصًا على راحة المواطنين وسلامتهم.