حسام الجراحي نائبا لرئيس «السلع التموينية» بدلا من أحمد يوسف

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعيين حسام أحمد الجراحي، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة عام، بدلا من أحمد يوسف.

وذكر بيان صادر عن البورصة السلعية، أنّ حسام الجراحي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية منذ الأول من ديسمبر عام 2023 حتى تاريخه، فضلا عن خبراته السابقة في مجال البنوك وأسواق المال لسنوات مضت.

ووجّه الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر، الشكر إلى حسام الجراحي على ما بذله من جهد مشكور خلال فترة تولية المسؤولية، متمنين له دوام التوفيق والسداد في منصبة الجديد.

وأكد رئيس مجلس ادارة البورصة السلعية، أنّه سيتم اختيار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد للبورصة السلعية مع أول دورة انعقاد لمجلس الإدارة.