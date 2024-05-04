أقباط مصر في بلجيكا يحتفلون بعيد القيامة المجيد (فيديو)

كشف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل، تفاصيل احتفال المصريين الأقباط بعيد القيامة المجيد في مدينة بروكسل البلجيكية.

وقال مجدي يوسف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، هنأ المواطنين الأقباط، ونقل نص برقية تهنئة الرئيس السيسي لهم، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتابع مجدي يوسف: «طقوس الاحتفال بعيد القيامة المجيد في مدينة بروكسل، لا تختلف عن طقوس عيد القيامة المجيد في مصر، لكن الاختلاف الوحيد يتمثل في الغربة».