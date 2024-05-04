نقيب «البيطريين» يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

شارك الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، في احتفال الطائفة الإنجيلية، بعيد القيامة المجيد، اليوم، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعى الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، بمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وكان في استقباله، القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

وجاءت الاحتفالية بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة، ووفود من رجال الصحافة والإعلام والفنانين والأزهر والأوقاف.

وتقدم نقيب الأطباء البيطريين، بالتهنئة لجموع الشعب المصري، بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يحفظ مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.