أسعار عصارة الفواكه في أسواق الأجهزة المنزلية.. تبدأ من 599 جنيها

تظل الأجهزة المنزلية محل اهتمام السيدات في كل وقت سواء لتجديد الأجهزة التالفة أو اقتناء الجديد منها، أو لتجهيز عفش العرائس المقبلات على الزواج، والذي يتضمن العديد من الكمليات بما في ذلك عصارة الفواكه لاستخدامها في فصل الصيف.

نستعرض في التقرير التالي، أسعار عصارة الفواكه لعمل أفضل العصائر الطازجة في فصل الصيف.

أسعار عصارة الفواكه

تتنوع أسعار عصارة الفواكه في أسواق الأجهزة الكهربائية والمنزلية، بحسب الشركة المنتجة لها وقدرتها ومميزاتها، وتأتي أسعارها على النحو التالي:

- عصارة برتقال من سوكاني بقدرة 45 وات، وسعة 700 مللي، موديل JE-623D3.4، بسعر 851 جنيهًا.

- ‏عصارة كهربائية 45 وات من سوكاني - سعة 0.7 لتر، بسعر599 جنيهًا.

- عصارة موالح تورنيدو 30 وات، بسعر 1,035 جنيه.

- عصارة موالح بقدرة 30 وات بسعر 1,280 جنيهًا.

- عصارة موالح بقدرة 30 وات، بسعر 1,280 جنيهًا.

- عصارة موالح تورنيدو 40 وات بسعر 1,315 جنيهًا.

عصارة فواكه مع انبوب عريض من بلاك اند ديكر، بقدرة 400 وات، بسعر 2,399 جنيهًا.

- عصارة حمضيات سوناي اسكويزر بقو 30 وات، سعة 1 لتر، MAR-755، بسعر 1,250 جنيهًا.

- عصارة موالح بقدرة 30 وات، سعة 0.5 لتر، بسعر 1250 جنيهًا.

أسعار عصارة فواكه تبدأ من 3 ألاف جنيه

- عصارة تورنيدو بتقنية العصر البطيء 150 وات، بسعر 3,270 جنيه.

- عصارة فواكه تورنيدو 800 وات استانلس ستيل، بسعر 3,950 جنيه.

أسعار عصارة فواكه تزيد عن 5 ألاف جنيه

- عصارة فواكه تورنيدو 1500 وات استانلس ستيل شامبين، بسعر 5,070 جنيهًا.

- عصارة فواكه بلاك أند ديكر بقدرة 800 وات وبسعة 1.7 لتر من الستانلس ستيل مع وعاء تجميع العصير، وضمان لمدة عامين، بسعر 8,397 جنيهًا.

- عصارة برتقال بقوة 30 وات من سوناي Mar-7553.0، بسعر 799 جنيهًا.

- براون مالتي كويك عصارة فواكه تورنيدو بقوة 800 وات، استانلس ستيل، بسعر 7999 جنيهًا.

عصارة كهربائية مع غطاء لعصر البرتقال والليمون بقدرة 45 وات، من سوكاني، بسعر 10,682 جنيهًا.