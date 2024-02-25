غرفة الصناعات الهندسية و«الدمغة والموازين» تبحثان تنشيط قطاع الأجهزة المنزلية

عقدت غرفة الصناعات الهندسية، برئاسة محمد المهندس، اجتماعاً مع اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، في مقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين في تسهيل وتنشيط حركة الصناعة المصرية، خاصةً في قطاع الأجهزة المنزلية .

شارك في الاجتماع المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبدالصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، إضافة إلى ممثلين عن شركات الأجهزة المنزلية.

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المصنعين في تأخير خروج بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة من مكاتب مصلحة الدمغة والموازين، وتم توضيح الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك، كما تم التفاهم بين الطرفين، سواء المصنعين أو مصلحة الدمغة والموازين، وتم حل الكثير من المشكلات العالقة.

تحديات تواجه الصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج

من جانبه، رحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، باللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين والوفد المرافق له، وقدم له الشكر على سرعة استجابته لعقد اجتماع عاجل لبحث تسهيل إجراءات خروج مستلزمات صناعة الأجهزة المنزلية لدعم الصناعة والمصنعين.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الاجتماع يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الغرفة لحل أي تحديات تواجه الصناعة، والعمل على تسريع وتيرة الإنتاج، من خلال إزالة أي معوقات، والتواصل المباشر مع المسؤولين، والجلوس على مائدة واحدة لتحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة بلدنا، ومصلحة الصناعة المصرية، لتكون قوية، وتلبي احتياجات السوق المصري، وتوفر منتجات للتصدير على أعلى مستوى.

«الدمغة والموازين» تعمل جاهدة لتقديم خدماتها

وفي كلمته، وجه رئيس مصلحة الدمغة والموازين التحية للحضور، وإلى رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مؤكداً أن المصلحة تعمل جاهدة لتقديم خدماتها في أسرع وقت، وتيسير احتياجات المصنعين، سواء في الدمغ أو المطابقة، وقدم اللواء أحمد سليمان عرضاً لخدمات المصلحة التي تقدمها، وطبيعة عملها، ولاقى العرض ترحيباً من الحضور.

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن المعهد القومي للمعايرة هو الجهة المنوطة باعتماد مطابقة المعايرة، وأكد أن هناك فرق بين شهادة الجودة للمنتجات، وعمل تقييم مطابقة، مشيراً إلى أنه المصلحة تشارك في هذا الموضوع، لعمل تقييم مطابقة ومعايرة، وفي حالة استيراد مكونات إنتاج، لابد من وجود شهادة اعتماد مطابقة مع شهادة المنشأ في أي مستلزم إنتاج لأنواع القياس المختلفة.

تحديات تنشيط قطاع صناعة الأجهزة المنزلية

من جانبه، قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسة، إن الاجتماع أسفر عن نتيجة مهمة، وهي أن أي مستلزم إنتاج يتم استيراده، ليدخل في صناعة الأجهزة المنزلية، لابد من عمل شهادة مطابقة له في المعهد القومي للمعايرة في مصر، أو يتم إرفاق شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ، صالحة لمدة 10 سنوات.

وأوضح «مبروك» أن «التحديات التي كانت تواجهنا، هي تأخر خروج البضاعة المستوردة من الجمارك، بسبب عدم وجود شهادة المطابقة»، مشيراً إلى أنه لا توجد في مصر سوى جهة واحدة تستخرج شهادة المطابقة، والكل يتقدم لها، ولهذا تأخد وقتاً طويلاً لخروج البضاعة المستوردة، ولذلك تم التوافق حالياً على استقدام شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ.