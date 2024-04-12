أفضل طرق لاستخدام الأجهزة المنزلية في العيد.. حيل لترشيد استهلاك الكهرباء

يشهد عيد الفطر المبارك ازديادًا ملحوظًا في العزومات والفسح وزيارات الأقارب، فعادة ما تجتمع الأسر للاحتفال، وتحرص على تجهيز مختلف الأطباق الشهية وتوفير أماكن مريحة للجلوس والتواصل، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الأجهزة المنزلية والكهرباء، مقارنة بالأيام العادية.

وتستعرض «الوطن» الطرق الأفضل لاستخدام الأجهزة الكهربائية في العيد، تقليل الفواتير والحفاظ على الأجهزة المنزلية، وذلك وفقًا لتعليمات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

طرق الاستخدام الأفضل للفرن الكهربائي لترشيد الاستهلاك

ينصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، باتباع الإرشاد التالية؛ لاستخدام الفرن الكهربائي بطريقة صحيحة، وترشيد استهلاك الكهرباء:

1- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام.

4- نزع فيشة الكهرباء بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

الاستخدام الأفضل للثلاجة لترشيد الاستهلاك

ينصح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، لأن وجوده يجعلها تعمل بطاقة أكبر، وتستهلك كهرباء أكثر.

تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة، وانتظر حتى يبرد كي لا يستهلك طاقة أكثر.

الاستخدام الأمثل لغلاية المياه لترشيد الاستهلاك

ينصح بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، عن طريق معايرة عدد الأكواب التي تريدها، إذ أنّ هذه الطريقة توفر في الاستهلاك كثيرًا.

الاستخدام الأفضل للغسالة لترشيد الاستهلاك

ينصح بتشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة عند تشغيلها بملابس أقل من حمولتها، ومن الأفضل ضبط درجة حرارة الغسالة على 40 درجة لترشيد الاستهلاك.