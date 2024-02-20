مهلة من شركة مياه البحر الأحمر لتغيير الخزانات الأرضية

كشف مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر في أن شركة المياه أمهلت المواطنين فترة سماح لتحويل الخزانات الأرضية إلى خزانات بلاستيك وأن آخر موعد لاستخدام الخزانات الأرضية هو شهر من تاريخه وسيتم بعدها إيقاف ضخ المياه إلى الخزانات الأرضية.

منع استخدام الخزانات الأرضية

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر برئاسة المهندس محمد عيسي حذرت سكان مناطق «مبارك 11 - 12 - 13 -14» شمال مدينة الغردقة، من استمرار استخدام الخزانات الأرضية، وطالبت الشركة عبر بيان رسمي من الأهالي استخدام خزانات بلاستيكية بغطاء محكم.

الخزانات الأرضية في الغردقة

وعلمت «الوطن» من مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بأنه سيتم تطبيق لاستخدام خزانات البلاستيك بدلا من الخزانات الغردقة على باقي مناطق الغردقة تباعا وذلك طبقا لخطة زمنية محددة.

سبب إلغاء الخزانات الأرضية

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد السلام مدير المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر لـ«الوطن» أن سبب إلغاء الخزانات الأرضية الخرسانية أسفل الأرض لضمان المحافظة على جودة المياه الشرب طبقا للمواصفات البيئية المقررة.