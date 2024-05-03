مدير المشروعات بمبادرة «ابدأ»: يجب تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني بمصر

قال محمد عطوة، مدير المشروعات بمبادرة «ابدأ»، إنه مع التحليلات التي قمنا بها للمشكلات التي تواجه الصناعة في السوق المصرية، استطعنا أن نفهم الصناعة بشكل أكبر، وبالتالي توجهنا لحل الكثير من المشكلات التي تواجه المصنعين منها المشكلات والمعوقات التي تواجههم في التواصل مع الجهات الحكومية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تلقينا حوالي 2000 طلب دعم لمصانع قائمة ومصانع متعثرة بالفعل، يقومون بالتواصل معنا على الموقع لشرح المشكلات التي تواجههم ونقوم بحل تلك المشكلات، ومنها مشكلات في عدم فهم للمصنعين للإجراءات الروتينية، ونحاول نسهل على المصنع حتى يتطرق بشكل أكبر للصناعة».

وتابع: «في أي مصنع تشكل العمالة أكبر عدد به، وإن لم تكن العمالة مدربة بشكل سليم، وتكون قادرة على فهم التطورات التي تحدث في مجال الصناعة ستحدث مشاكل كبيرة جدًا، وبالتالي كان علينا أن نغير الصورة الذهنية عن التدريب الفني والتعليم الفني في مصر، وبدأنا عمل مدرسة في دمياط، والمدرسة الثانية في بدر لتعليم التقنية والذكاء الاصطناعي».