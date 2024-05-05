عاجل.. 103 مليارات جنيه زيادة في المعاشات بالموازنة الجديدة.. اعرف التفاصيل

ينظر مجلس النواب، خلال جلساته المقبلة، المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، المقبلين بمقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، والموازنة الجديدة من بينها زيادة المعاشات، التي تؤكد التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة

وبحسب ما جاء في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، من المقرر زيادة المخصصات المتعلقة بالمعاشات، فتتضمن الموازنة تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3%.

وكذلك تتضمن الموازنة العامة 214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إجمالي ما جرى تحويله إلى تريليون و116 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025.

الموازنة العامة للدولة

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون، موضحًا أنها حققت معدل نمو بنسبة 19%، لافتًا إلى أن قيمة المصروفات الفعلية بلغت في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.