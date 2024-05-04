«خطة النواب»: ارتفاع إيرادات ختامي الموازنة العامة للدولة إلى 1.5 تريليون جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برئاسة الدكتور حنفي جبالي بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدرية، الحساب الختامي للموازنة العامة.

ويناقش النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحساب الختامي للدولة سجل نموًا كبيرا بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة؛ إذ بلغت 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه العام السابق بمعدل نمو 16%، فضلا عن الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%.

ارتفاع مصروفات ختامي الموازنة

وتابع أن المصروفات في الموازنة العامة للدولة بلغت 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.

زيادة مخصصات الأجور إلى 412 مليارا

وأضاف أن أهم أبواب مصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 مليار العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليارا مقابل 42 مليارًا بمعدل نمو 12%.