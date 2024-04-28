احسب قيمة زيادة المعاشات في مايو 2024.. الصرف الأربعاء المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف زيادة معاشات مايو 2024، يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر مايو المُقبل، ويكون بالزيادة التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي بنسبة 15%.

زيادة معاشات مايو 2024

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، تكون زيادة معاشات مايو 2024، قيمتها 15% كحد أقصى، وتم العمل بها وتطبيقها بداية من شهر مارس الماضي وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن.

أكبر حزمة اجتماعية

والزيادة المُقررة التي تخص أصحاب المعاشات هي أكبر حزمة اجتماعية وجه بها الرئيس عبدا الفتاح السيسي وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بواقع 180 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه خلال اجتماع عُقد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتبكير موعد الزيادة الـ15% لأصحاب المعاشات والتي من المقرر أن يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، وبدأ التنفيذ من شهر مارس الماضي، وذلك للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وللتخفيف عن كاهل المواطنين.