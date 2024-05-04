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محلل سياسي: تل أبيب لم تخضع للقانون الدولي منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
11:27 م | السبت 04 مايو 2024
الدكتور خالد شنيكات

الدكتور خالد شنيكات

قال الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي الأردني، إنه منذ بروز الصراع العربي الإسرائيلي، وعلى الأقل بنهاية الأربعينيات لم تخضع إسرائيل للقانون الدولي سواء بقرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة أو قرارات من جهات دولية أخرى.

وأضاف «شنيكات»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الطريقة التي يتم التعامل بها مع إسرائيل، كانت عبر البعد السياسي المسيطر على الوضع.

واستكمل المحلل السياسي: كل الجرائم الكبيرة التي تقترف في قطاع غزة فظيعة للغاية، فحينما تستهدف مجمعا طبيا كاملا مثل مجمع الشفاء الطبي أو مجمع ناصر وغيرها وتقتل المدنيين وتستهدف البني التحتية، فإن كل ذلك يطرح سؤالا: «أين العدالة الدولية؟».

وتابع: «في هذه الحرب هناك قرار من مجلس الأمن الدولي ملزم بإيقاف إطلاق النار، ولن يتم تنفيذه، هناك حجج كثيرة لهذه الأسباب من ضمنها أن إسرائيل تمتلك نظاما قضائيا وأنها دولة ديمقراطية، والأبعاد السياسية هي التي تفسر ما يحدث بسبب العلاقة الخاصة التي تربط تل أبيب بواشنطن».

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