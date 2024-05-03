أيمن سلامة لـ«الشاهد»: مرافعة مصر أمام العدل الدولية أنهت الأكاذيب الإسرائيلية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن مٌرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية صنفت جرائم الحرب الإسرائيلية من يونيو 1967 ودحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية، متابعًا: «مصر ما بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة وقامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية اعتباراً من يونيو 1967».

مصر تنهي أكاذيب دولة الاحتلال خلال مرافعة محكمة العدل الدولية

وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج «الشاهد»،المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه في هذه المذكرة أنهت مصر كافة الآراء والأقوال الإسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك دفاع عن النفس، وأن هناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين، مستكملًا: «مصر رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها إسرائيل تأسسياً ليس فقط على الشهود الفيديوهات الضحايا، ولكن وثقتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام».

إسرائيل سلطة احتلال

وواصل: «مصر في صدارة المرافعة أكدت أن إسرائيل سلطة احتلال، وأن شعبها له مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير المصير، كما أشارت مصر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلى القوة المُسلحة من أجل تقرير مصيرها».