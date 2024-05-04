لأول مرة.. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة الحي الإماراتي

صلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحي الإماراتي، للمرة الأولى منذ تدشين الكنيسة.

أحدث كنائس بورسعيد

وتعتبر كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحي الإماراتي هي أحدث كنائس بورسعيد التي تم تدشينها بالمحافظة الباسلة، وهذه أول مرة يتولى فيها الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد قداس عيد القيامة المجيد بها، بحضور كهنة الكنيسة والمئات من الإخوة الأقباط الذين توافدوا من كل حدب وصوب للمشاركة في الصلاة.

ملائكة الشمامسة

وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الحي الإماراتي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء القداس والصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.

ترانيم وألحان مبهجة

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة إقامة الطقوس الدينية والألحان الخاصة بتلك المناسبة التي تتميز بالألحان ذات الطابع الفرايحي والمبهج، حيث قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة.

تهنئة محافظ بورسعيد

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تهنئة مطران بورسعيد وشعب الكنيسة بحلول عيد القيامة المجيد خلال زيارته للكنيسة، مؤكدا وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين

وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتٌعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

تهنئة أطفال الكنيسة

وعلى جانب آخر، حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تهنئة الأطفال في الكنيسة والحديث معهم بمحبة أثناء دخوله من بهو الكنيسة، كما التقط مع بعضهم صور تذكارية، واستقبل ذلك الأطفال بسعادة وبهجة كبيرة.