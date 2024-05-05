رامي جمال يستعد لسلسلة حفلات بعد نجاح ألبوم «خليني أشوفك»

أعلن المطرب رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استعداده لإحياء سلسلة حفلات داخل مصر وخارجها بعد نجاح ألبومه الجديد «خليني أشوفك».

وكتب رامي جمال قائلا: «الحفلات الفترة الجاية إن شاء الله في السعودية والكويت ودبي والقاهرة والإسكندرية والساحل، ووعد شكل مختلف عن كل الحفلات اللي فاتت وهتبقى الحفلة عشان نغني أجمل أغاني المشوار، ووقت الحفلة هيبقى كفاية إننا منسيبش أغنية من اللي حبيتوهم من يوم ما بدأت لحد النهاردة إلا ونغنيها، وكل حفلة هتبقى مختلفة عن التانية، خليكم جاهزين وهعلن المواعيد قريب أوي، عاوزين أول حفله فين».

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

وحقق رامي جمال مؤخرا نجاحا كبيرا بألبوم «خليني أشوفك»، والذي تصدر به تريند يوتيوب، و يضم 15 أغنية هي: «خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى اسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض»