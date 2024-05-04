بعد تصدره التريند.. رامي جمال يوجه رسالة مفاجئة لزوجته

وجه المطرب رامي جمال الشكر لزوجته ناريمان، من خلال نشره صورة لها على خاصية «ستوري إنستجرام»، معبرا من خلالها عن امتنانه وحبه الشديد لها.

ونشر رامي جمال صورة لزوجته بجانب كلبها على «إنستجرام»، ووجه الشكر لها، قائلا: «شكرا إنك في حياتي»، وردت زوجته ناريمان على ذلك من خلال «ستوري» عبر حسابها الخاص على «إنستجرام»، وقالت «شكرا أنت على وجودك وقلبك وكل حاجة حلوة معاك».

رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب

وكان رامي جمال أصدر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم خليني أشوفك، ويضم 15 أغنية جديدة، في شهر أبريل الماضي، وتصدر تريند اليوتيوب في 3 دول عربية بعد طرحه، وهي مصر والسعودية والكويت.

نجوم الفن يهنئون رامي جمال على ألبومه

وأصبحت أغنية «بيكلموني» التريند الأول على يوتيوب، وأغنية «أنت مين» التريند الثاني، وتقدم له الكثير من نجوم الفن بالتهئنة على صدور هذا الألبوم، بينهم أنغام ورامي صبري.