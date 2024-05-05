عاجل.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب 14 محافظة بينها القاهرة

تشهد العديد من المحافظات تأثير ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة، مع تكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات فيما عدا جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس نهارا مائل إلى الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، جاء ذلك طبقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض 14 محافظة «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، الفيوم، الوادي الجديد، أسوان، سوهاج، بني سويف، أسيوط، الفيوم»، إلى ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتشهد أيضا محافظات السواحل الشمالية «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» نشاطا للرياح غير المثيرة للرمال.

وسجلت أقصى سرعة للرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 38 كيلومترا في الساعة، فيما سجلت 36 كيلومترا في الساعة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وفي القاهرة الكبرى بلغت سرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة.

وبالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة أصدرت صحة البحيرة بيان تضمن بعض النصائح لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية إذ ناشدت المديرية المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل لاسيما كبار السن، مع الإلتزام بارتداء أدوية الحساسية في مواعيدها المحددة، غلق النوافذ جيداً أثناء الرياح.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات اليوم الأحد 5 مايو جاءت كالآتي

القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة