حالة الطقس اليوم السبت.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين مؤثرتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الباح الباكر على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، ويكون معتدلا على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذّرت «الأرصاد» من اضطراب الملاحة البحرية، اليوم السبت، على شواطئ البحر المتوسط، لافتة إلى أنّ سرعة الرياح تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

وأضافت الأرصاد أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لافتة إلى انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.