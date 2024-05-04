العظمى بالقاهرة 28.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

تشهد البلاد حالة من استقرار الأجواء في فصل الربيع، إذ تدور درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في هذا الوقت من العام، فضلاً عن استقرار حالة الطقس.

حالة الطقس غدا الأحد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلاً وفي الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد 5 مايو 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5 مايو 2024.

القاهرة: العظمى 28 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 27 الصغرى 16

6 أكتوبر: العظمى 28 الصغرى 17

بنها: العظمى 27 الصغرى 16

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 16

وادي النطرون: العظمى 26 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 28 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 29 الصغرى 17

السويس: العظمى 29 الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 23 الصغرى 16

مطروح: العظمى 22 الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 الصغرى 16

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 18

المنيا: العظمى 32 الصغرى 17

أسيوط: العظمى 33 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 35 الصغرى 20

قنا: العظمى 37 الصغرى 24

الأقصر: العظمى 37 الصغرى 23

أسوان: العظمى 38 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 36 الصغرى 19

أبو سمبل: العظمى 38 الصغرى 24