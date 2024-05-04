«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا.. تساقط أمطار واضطراب الملاحة البحرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تغيرات الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح إذ تتراوح من 50 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار وتزداد غدًا الأحد.

وتشهد البلاد غدًا الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تغيرات في حالة الطقس

ومن المتوقع تكون شبورة مائية على عدد من المناطق في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، من السبت إلى الثلاثاء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.