حالة الطقس في الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة؛ إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما في المساء وحتى الصباح الباكر، يكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط؛ إذ تصل سرعة الرياح إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

وأوضحت «الأرصاد» أن البلاد تشهد غدا الأحد فرص تساقط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الاثنين.

ويصاحب الأمطار، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وتستمر حتى يوم الجمعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة بعد غد الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.