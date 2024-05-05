ساو باولو يحل ضيفا على فيتوريا في الجولة الخامسة بالدوري البرازيلي

يستضيف فيتوريا نظيره ساو باولو على ملعب باراداو، اليوم، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري البرازيلي «براسيليراو» موسم 2024، وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته، يحل فاسكو دي جاما ضيفا على أتليتيكو باراناينيسي بملعب أرينا دي بايكسادا.

3 تعادلات في الجولة الخامسة من الدوري البرازيلي

وكانت مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، انطلقت مساء أمس السبت، بلقاءات فلومينينيسي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023، وأتليتيكو مينيرو، بقيادة النجم هالك على ملعب «كليبر أندرادي»، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

Um pra cada lado e mais um empate na rodada! Braga e Fla ficam no 1 a 1 no Nabizão! pic.twitter.com/Ua3ou74gp8 — Brasileirão Betano (@Brasileirao) May 5, 2024

تعادل ريدبول براجانتينو وفلامنجو

وضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري البرازيلي، تعادل ريدبول براجانتينو مع فلامنجو إيجابيا بهدف لمثله على ملعب «نابي أبي شديد»، كما انتهت مباراة كورينثيانز وفورتاليزا التي جمعت الفريقين على ملعب «أرينا كورينثيانز» بالتعادل السلبي.